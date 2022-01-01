SMM-агентство

Вконтакте, Telegram, Одноклассники, MyTarget, Яндекс.Дзен, Яндекс.Директ

Приводим настоящих клиентов, а не накручиваем статистику
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SMM
ПРОДВИЖЕНИЕ

SMM
ПРОДВИЖЕНИЕ
+7 (977) 301-47-47
info@kosmmos.ru
SMM-агентство
Адрес: МО, г.Балашиха, ш.Энтузиастов, 32
КТО МЫ?
KOSMMOS
smm-продвижение

SMM агентство, которое имеет большой опыт в продвижении различных видов бизнеса.

О НАС
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Среди наших клиентов на сегодняшний день: спортивный врач Олимпийского комитета России, крупный гипермаркет электроники, частное производство эксклюзивных изделий для дизайна интерьера, школа фридайвинга и плавания, несколько брендов сегмента horeca, крупный производитель изделий для сферы услуг.
ЧТО МЫ
ДЕЛАЕМ?
KOSMMOSSMM агентство, нацеленное на конкретные и измеримые бизнес-результаты

SMM ПРОДВИЖЕНИЕ

Комплексный подход к SMM: аудит, стратегия, разработка контент-плана, упаковка вашего бизнеса для социальных сетей

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА

Настраиваем и запускаем эффективные рекламные кампании в VK Business, MyTarget, Telegram, Яндекс.Дзен

ДИЗАЙН СТРАНИЦ

Позитивно позиционируем ваш проект в соцсетях с помощью правильной цветовой гаммы

КОНТЕНТ И ВЕДЕНИЕ

Профессионально пишем продающие, информационные и развлекательные тексты

ЧТО
МЫ ДЕ-ЛАЕМ?
КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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Разработка и реализация стратегии продвижения в социальных сетях

Анализ конкурентных и тематических сообществ

Аудит действующих аккаунтов проекта

Разработка и реализация контент-плана для различных форматов и плейсментов

Оформление аккаунта, создание фирменного стиля

Настройка, запуск, отслеживание и корректировка рекламных кампаний

Аналитика и ежемесячная отчетность

от 39 999 руб.
НАШИ ЦЕНЫ

Копирайтинг для вашего сайта

Аудит аккаунтов и разработка стратегии для сторонних специалистов

Пакетные предложения для малого бизнеса

Работа с инфлюенсерами

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ПРАЙС
ПОЛУЧИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОДВИЖЕНИЕ
ВАШЕГО ПРОЕКТА
ПОЛУЧИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОДВИЖЕНИЕ ВАШЕГО ПРОЕКТА
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Осталось заполнить поля с контактными данными и через несколько минут наш специалист направит на Вашу почту письмо.
Продвижение в каких социальных сетях и платформах Вам интересно?
Укажите географию продвижения:
Каковы цели продвижения в социальных сетях?
Какой желанный/доступный бюджет SMM-продвижения?
На какой период времени предполагается SMM-продвижение?
Какие показатели будут являться подтверждением эффективной работы в социальных медиа?
ПРИМЕРЫ
НАШИХ РАБОТ
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SMM-продвижение - эффективный инструмент увеличения продаж
Что такое SMM и как работает?
Комплексное SMM-продвижение
SMM-продвижение для бизнеса
ОТЗЫВЫ
Интернет-магазин
корейской косметики
ЛАРИСА
МАРИЯ
Мастер по макияжу
АРТЕМ
Продажа ортопедических матрасов
У ВАС
ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?
Оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с нами любым удобным способом
WhatsApp / Telegram
+7 (977) 301-47-47
E-Mail Adress
info@kosmmos.ru
Website
www.kosmmos.ru
Адрес
МО, г.Балашиха, ш.Энтузиастов, 32

Политика конфиденциальности.
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