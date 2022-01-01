ОПЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Разработка и реализация стратегии продвижения в социальных сетях



Анализ конкурентных и тематических сообществ



Аудит действующих аккаунтов проекта



Разработка и реализация контент-плана для различных форматов и плейсментов



Оформление аккаунта, создание фирменного стиля



Настройка, запуск, отслеживание и корректировка рекламных кампаний



Аналитика и ежемесячная отчетность



от 39 999 руб.



НАШИ ЦЕНЫ

Копирайтинг для вашего сайта



Аудит аккаунтов и разработка стратегии для сторонних специалистов



Пакетные предложения для малого бизнеса



Работа с инфлюенсерами

